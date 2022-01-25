В России уже почти сутки ищут тело провалившегося под лед семилетнего сына миллиардера Станислава Логунова, который является бизнес-коучем, автором деловых книг и председателем совета директоров компании "МегаМейд". Об этом пишут российские СМИ.

Трагедия произошла в Ленинградской области в деревне Новосаратовка на берегу Невы. Сыновья миллиардера, братья-близнецы, гуляли по берегу реки в сопровождении их тети. По предварительным данным, один из мальчиков прыгнул на лед реки с причала и оказался в воде. Бросившаяся на помощь тетя тоже провалилась в реку, но ей удалось выбраться, а ребенка унесло течением. Скорость течения в том месте достигает трех метров в секунду, а глубина 9 метров. На месте работают более 30 спасателей.

В 2019 году Станислав Логунов занял 213 место в рейтинге миллиардеров Санкт-Петербруга с капиталом 2,8 миллиарда рублей.

Место, где произошла трагедия. Скриншот с видео: t.me/ENews112

Напомним, в Ленинградской области на Крещение 40-летняя россиянка утонула в реке Оредеж на глазах у своих детей.

Также мы сообщали, что в первые две недели после Нового года в Украине утонули 14 взрослых и трое детей.