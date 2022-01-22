В ночь на 19 января в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области 40-летняя женщина погибла во время крещенского купания. Течение реки было настолько сильным, что мгновенно унесло прыгнувшую в прорубь. Все это произошло на глазах у двоих ее детей.

Видео трагедии распространили Ютуб-каналы.

На кадрах женщина в купальнике, только что вышедшая из бани, крестится и смело прыгает в полынью, после чего за долю секунды исчезает под кромкой льда.

"Мама, мама!" - тревожно прокричал за кадром ребенок, как только женщина скрылась под водой.

Через мгновение все очевидцы поняли, что произошло неладное, в прорубь бросился мужчина (по некоторым данным, муж утонувшей), чтобы попытаться ухватить женщину, но ему это не удалось. Все это происходило под крики и плач детей.

На место происшествия были вызваны спасатели. Водолазы погружались в воду для поиска тела, провели на месте несколько часов, однако утопленницу до сих пор не нашли. Известно, что река Оредеж достаточно быстрая, скорость течения достигает трех метров в секунду.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинцы окунаются в прорубь на Крещение и почему им пытаются это запретить.

Мы также сообщали, сколько украинцев утонули в первые две недели после Нового года.