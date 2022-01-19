Житель Ивано-Франковска решил нырнуть на Крещение в ополонку, но в самый ответственный момент почувствовал себя русалочкой и отказался выходить из воды.

Об этом сообщает местное издание "Галка".

Событие произошло возле пешеходного моста на Пасечную в Ивано-Франковске. Мужчина просидел в ледяной воде 10 минут и нижняя часть его туловища, по словам очевидцев, успела стать синего цвета.

Правоохранители не смогли уговорить ивано-франковского ихтиандра выйти из воды, поэтому были вынуждены применить силу.

На помощь аквамену подоспели медики.

Как сообщается, ныряя, он также успел удариться о каменистое дно, но ему уже оказывают помощь специалисты.

В пресс-службе Нацгвардии сообщили, что после того, как мужчину вытащили из воды, гвардейцы поняли, что он нетрезв.

Также на его теле заметили повреждения: "Местный житель шел совершить ритуал погружения и провалился под лед. О камни на дне реке, мужчина побил руки, ноги, спину и даже голову".

Ранее мы писали, что в Украине политики и другие известные люди традиционно окунулись в прорубь по случаю праздника Крещение Господне. "Страна" рассказала, кто принял решение совершить обряд.

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