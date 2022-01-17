В Киеве в этом году подготовлено 15 локаций для безопасного празднования Крещения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Коммунальное предприятие "Плес" обустроило в пределах Киева 15 локаций для купания и ныряния в прорубь, на каждой из них 19 января с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели, а также будут работать медпункты.

Такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы:

зона отдыха "Детская", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;

"Венеция", Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий;

"Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;

"Наталка 2" (парк);

"Галерная", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;

"Предместная Слободка", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;

"Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины;

"Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро "Радуга";

"Троещина", Деснянский р-н, ул. Оноре де Бальзака;

"Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на р. Горенка;

"Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;

"Центральная", Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов;

Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский;

"Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7;

"Черторый", Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.

Чтобы купание было безопасным и не навредило вашему здоровью, следует соблюдать простые правила. Прежде всего, готовиться к купанию следует заранее. Ни в коем случае не заходите в ледяную воду без предварительного длительного процесса закалки организма. Алкоголь нельзя употреблять ни до, ни после погружения. Алкоголь только создает обманчивый эффект согревания, на самом же деле, ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Чай, кофе, горячий бульон отлично согреют.

Заходить в воду следует медленно, постепенно, прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно и сознательно.Холодная вода влияет на организм таким образом, что появляется мощная эйфория, и есть риск самоуверенных поступков, например, люди начинают плавать (что категорически не рекомендовано), хвастаться длительным пребыванием в воде, совершать резкие движения и т.д. Так что не теряйте контроль над своим эмоциональным состоянием.

Выходить на берег нужно без спешки и осторожно. Наиболее распространенной причиной травмирования во время праздничных обрядов 19 января является скольжение на льду возле воды.

Одеться необходимо в теплую свободную одежду. Обтягивающая одежда приводит к ускорению охлаждения.

Напомним ранее, мы писали, что Православная Церковь Украины сообщает о том, что "смывание" грехов и купание в проруби на Крещение не имеют ничего общего.

Также "Страна" писала, что на Крещение ударит мороз.