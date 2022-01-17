В понедельник, 17 января, на Софийской площади в Киеве, буквально рядом с Печерским судом, где слушают дело Петра Порошенко, начали демонтаж новогоднего городка.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Отметим, что главную елку страны на Софийской площади начали устанавливать еще 29 ноября. Рядом с елкой обустроили традиционную праздничную ярмарку с киосками с едой и другими локациями.

Сейчас конструкции разбирают. На площади можно увидеть рабочих, которые занимаются демонтажем. Они снимают новогодние украшения и грузят их на тележки.

Напомним, "Страна" писала о том, что елку на Софийской площади в этом году зажгли 18 декабря - на день раньше чем обычно. Верхушку дерева в этом году украшала традиционная звезда, а не шляпа, которая в прошлом году вызвала массу критики. Само дерево украсили 20 тысячами игрушек. Мэр Киева Виталий Кличко во время обратного отсчета до зажжения ёлки сбился, закончив отсчёт раньше.

Также мы сообщали, что новогодний городок обустроили на время праздников и около Офиса президента, правда, его облепили рекламой. Реклама гипермаркета "Эпицентр" здесь была везде: и на украшениях для елок, и на периллах каруселей.