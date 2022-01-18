Медики назвали украинцам пять основных правил купания в проруби на Крещение
Купание в ледяной воде на Крещение – распространенная традиция, утром это будут делать тысячи украинцев по всей стране. Минздрав назвал пять основных правил купания в проруби и кому не стоит купаться совсем.
Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Правила безопасного купания:
- Ныряйте только при условии, что вы закалялись заранее. Резкое погружение в холодную воду может привести к ухудшению самочувствия: вызвать головокружение, рвоту и шум в ушах, спазм коронарных артерий, аритмию, рефлекторную остановку сердца, судороги даже у совершенно здорового человека.
- Погружаясь в прорубь, произведите интенсивную разминку, не ныряйте резко, начните с умывания лица, обтирания груди, живота и спины и только после этого погружайтесь по шею. Окунаться с головой не стоит – это может привести к резкому охлаждению организма. Находиться в ледяной воде можно 3-5 секунд, однако, если вы практикуете закаливание годами, это время можно увеличить максимум до 2 минут.
- Откажитесь от «согревания» алкогольными напитками, алкоголь способствует расширению периферических сосудов, это значительно увеличивает теплоотдачу, также следует отказаться от курения.
- После купания сразу наденьте теплую сухую одежду, как можно скорее снимите мокрое белье, разотритесь полотенцем и оденьтесь в теплые вещи.
- Ныряйте в прорубь только в том случае, если вы полностью здоровы.
Откажитесь от купания на Крещение, если имеете:
- воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отита), симптомы простуды;
- заболевание сердечно-сосудистой системы;
- болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит);
- заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты);
- заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
- болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
- болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);
- заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит);
- заболевание желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
- кожно-венерические заболевания;
- наличие больших послеожоговых рубцов.
Также от погружения следует отказаться беременным женщинам и детям до 6 лет. Дети постарше могут купаться только под наблюдением взрослых. Кроме того, тщательно выбирайте место для погружения. Купаться можно только в специально оборудованных местах с проверенным дном.
Также важно напомнить, что погружение в ледяную воду не поможет укрепить иммунитет к COVID-19 и не усилит защиту организма от коронавирусной болезни. Вместе с тем, во время пандемии посещать массовые скопления людей – значит подвергать себя опасности инфицироваться, поэтому следует соблюдать все противоэпидемические правила.
Напомним ранее, "Страна" рассказала в каких районах Киева подготовили безопасные локации для купания.
Также мы писали, что Православная Церковь Украины сообщает о том, что "смывание" грехов и купание в проруби на Крещение не имеют ничего общего.