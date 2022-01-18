Купание в ледяной воде на Крещение – распространенная традиция, утром это будут делать тысячи украинцев по всей стране. Минздрав назвал пять основных правил купания в проруби и кому не стоит купаться совсем.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Правила безопасного купания:

Ныряйте только при условии, что вы закалялись заранее. Резкое погружение в холодную воду может привести к ухудшению самочувствия: вызвать головокружение, рвоту и шум в ушах, спазм коронарных артерий, аритмию, рефлекторную остановку сердца, судороги даже у совершенно здорового человека.

Погружаясь в прорубь, произведите интенсивную разминку, не ныряйте резко, начните с умывания лица, обтирания груди, живота и спины и только после этого погружайтесь по шею. Окунаться с головой не стоит – это может привести к резкому охлаждению организма. Находиться в ледяной воде можно 3-5 секунд, однако, если вы практикуете закаливание годами, это время можно увеличить максимум до 2 минут.

Откажитесь от «согревания» алкогольными напитками, алкоголь способствует расширению периферических сосудов, это значительно увеличивает теплоотдачу, также следует отказаться от курения.

После купания сразу наденьте теплую сухую одежду, как можно скорее снимите мокрое белье, разотритесь полотенцем и оденьтесь в теплые вещи.

Ныряйте в прорубь только в том случае, если вы полностью здоровы.

Откажитесь от купания на Крещение, если имеете:

воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отита), симптомы простуды;

заболевание сердечно-сосудистой системы;

болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит);

заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты);

заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);

заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит);

заболевание желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

кожно-венерические заболевания;

наличие больших послеожоговых рубцов.

Также от погружения следует отказаться беременным женщинам и детям до 6 лет. Дети постарше могут купаться только под наблюдением взрослых. Кроме того, тщательно выбирайте место для погружения. Купаться можно только в специально оборудованных местах с проверенным дном.

Также важно напомнить, что погружение в ледяную воду не поможет укрепить иммунитет к COVID-19 и не усилит защиту организма от коронавирусной болезни. Вместе с тем, во время пандемии посещать массовые скопления людей – значит подвергать себя опасности инфицироваться, поэтому следует соблюдать все противоэпидемические правила.

Напомним ранее, "Страна" рассказала в каких районах Киева подготовили безопасные локации для купания.

Также мы писали, что Православная Церковь Украины сообщает о том, что "смывание" грехов и купание в проруби на Крещение не имеют ничего общего.