В Украине политики и другие известные люди традиционно окунулись в прорубь по случаю праздника Крещение Господне.

"Страна" рассказывает, кто принял решение совершить обряд. Материал обновляется.

Кто окунулся в прорубь на Крещение 2022

Мэр Киева Виталий Кличко, который из года в год прыгает в ледяную воду 19 января, не смог соблюсти свою традицию — он повторно заболел коронавирусом и самоизолировался дома.

Решил совершить обряд нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Ему не помешало сделать это политика ПЦУ по данному вопросу, которая была создана усилиями его шефа Петра Порошенко. Там, напомним, резко раскритиковали купание на Крещение и назвали это обрядом россиян.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, исповедующий православие и пропагандирующий здоровый образ жизни, нырнул в воду ночью со словами "Во имя нашего Иисуса Христа и во спасение нашей грешной души". Присоединился к празднику и коллега Кивы по фракции Юрий Загородний.

На рассвете обряд совершил экс—спикер Верховной Рады Владимир Литвин. Вокруг него не было других прихожан — возможно, процедуру он провел в непубличном месте.

Фото и видео с участием указанных выше политиков — в телеграме "Политика Страны".

Президенты не купались в ледяной воде

Данных о том, что Владимир Зеленский принял участие в купании, нет.

Владимир Путин, который обычно прыгает в прорубь, на этот раз не принимал участие. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, — в связи с эпидситуацией, вызванной коронавирусом. В целом же во многих регионах России по этой же причине рекомендовали верующим воздержаться от традиции, во избежание сбора большими группами и возможного заражения ковидом от других прихожан.

Не сообщается и том, опускался ли в воду Александр Лукашенко. В прошлом году обряд он совершал.

Материал дополняется...