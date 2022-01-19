Православные сегодня отмечают Крещение - один из главных праздников христианства. Он также называется Богоявление - и связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан..

В этот день церковь освящает воды. А жители Украины, России и Беларуси традиционно окунаются в прорубь.

Правда, начиная с прошлого года, недавно созданная ПЦУ повела "крестовый поход" против этой традиции. Ее объявили чем-то пришлым из России, а поэтому не нужным для украинцев.

И это укладывается в общий курс новой церкви на разрыв с восточным православием в целом.

Но, как и с переносом празднования Рождества на 25 декабря - отменить купания в проруби пока что не получается. Туда ныряют не только прихожане канонической УПЦ, но и широкие круги политиков, общественных деятелей и даже сотрудники посольства США.

"Страна" проследила, как сегодня празднуют Крещение в Украине.

"Как могут грешники подражать Иисусу?" Позиция ПЦУ

На днях с постом, осуждающим традицию купания в проруби, выступила Православная церковь Украины. Там заявили, что воду освящают не для того, чтобы в нее нырять: грехи она не смывает и очищения не дает.

"Уже не первый год мы объясняем, что традиция купания в проруби на Крещение не имеет ничего общего со "смыванием" грехов, получением особого Божьего благословения или духовного очищения. Никакого церковного предписания в Украинской Церкви для погружения в зимнюю воду нет и никогда не было", — начали сообщение в ПЦУ.

По словам Церкви, священники совершают чин освящения воды открытых водоемов в праздник Богоявления не для того, чтобы в них купаться.

Там задаются вопросом: Как же грешные люди могут "подражать" Иисусу Христу, купаясь зимой в водоемах?

"С какой целью и как именно "подражают"? При этом, не стесняясь обнажать напоказ собственное тело, "подогреваться" спиртными напитками, не сдерживаться в ругани во время физических ощущений из-за погружения в ледяную воду", - возмущаются в ПЦУ.

Также им не по нраву, что погружаются трижды и крестятся при этом.

"И почему-то "обязательно надо" погрузиться трижды и перекреститься перед погружением… Вода в реке Иордан в это время года достигает 12 - 16° тепла, она не является ледяной, провоцирующей стресс для организма. Купаться в проруби не подготовленным для этого людям – это рисковать своим здоровьем и жизнью, а значит – пренебрегать даром Божьим", — пишет ПЦУ.





Отметим, что в этом году ПЦУ решила не вдаваться в исторические дебри, как это произошло в 2021-м. Тогда у Епифания заявили, что купание в проруби украинцы переняли от россиян.

"У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Нет описания такого действа ни в древних источниках, ни в исследованиях о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста. Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями, россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни", - говорили в этой церкви.

В этом году, как видим, упоминание россиян решили опустить - поскольку слишком уж глупо смотрелось это разжигание на фоне праздника Крещения. Но общий негатив относительно традиции купания в проруби, как видим, у ПЦУ остался и в этом году: и вода слишком холодная, и нырять три раза не нужно, и креститься перед этим не надо.

Под постом ПЦУ этого года разгорелась дискуссия.

Сотрудник одного из СМИ Петр Шуклинов и "антикоррупционер" Виталий Шабунин поддержали позицию, указав смайл-сердечко и слова в адрес ПЦУ: "Вы крутые".

Но были и другие мнения.

"Миф - это ваше религиозно-партийное образование. покайтесь пока не поздно, отступники..." — написал телеведущий и продюсер Алексей Дивеев—Церковный.

"Просто напишите, что вам стремно купаться в проруби и все. Зачем демонизировать купание в проруби? Какая брань или спиртное? есть люди, которые не пьют и не ругаются, купаются в проруби, живы и здоровы", — написал Эней Бандерас.

Кто в Украине окунается в прорубь на Крещение

Широкие массы заявление ПЦУ в 2021-м не поддержали. Поздравили украинцев с Крещением и окунулись в прорубь сотрудники посольства США в Украине (они, кстати, делают это регулярно).

При —19 С прыгнул в воду Михаил Саакашвили, занимавший пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ.

Каждый год ныряет в ледяную воду мэр Виталий Кличко. Правда, на этот раз традицию, вероятно, он не соблюдет — вчера чиновник получил позитивный тест на коронавирус.

Коллеги Кличко из других городов в 2021 году тоже погружались в прорубь. В том числе, мэры Луцка, Ужгорода, Тернополя, Сум, Полтавы. А также народные депутаты от "Слуги народа" Евгений Шевченко, Орест Саламаха, Вячеслав Рублев, депутат от ОПЗЖ Сергей Левочкин, представители "За майбутнє" Игорь Молоток и Сергей Рудык, и многие другие.

Поддерживают традицию и украинские военные. В прошлом году они приглашали на празднование канадцев, которые находились на учениях.

Как и когда появилась традиция купаться на Крещение

Традиция нырять в морозы у наших предков сохранилась с языческих времен. Массовым обряд этот не был, но, как писал этнограф и историк Василий Скуратовский, люди верили, что купание на Иордана принесет здоровье на целый год. О "смывании грехов" тогда речи не шло.

Еще один украинский историк Агатангел Крымский в своем этнографическом сборнике "Звенигородщина. Родина Шевченко с точки зрения этнографической и диалектологической" рассказывал про то, что делалось в Иорданской воде по верованиям наших предков: "Ото вже як вибрали люди сьвачену воду, то вони тоді так і скачуть у воду, так прамо як жаби. І тоді вже ни бояться морозу, тоді вони бируться до свеї роботи".

Время записи - 1905 год, село Колодистое Черкасской области. То есть, по факту, ритуал отнюдь не современный, как утверждают в ПЦУ.

Во времена Киевской Руси Стоглавый собор запретил такие купания, называя их языческими. Отцы считали, что крещеным людям незачем нырять в воду, если грехов она все равно не смывает. Тем не менее, традиция закрепилась в народе даже среди православных верующих и сохранилась до наших дней. После распада СССР - в разгар возрождения христианства - обряд окунаться в открытых водоемах на праздник Богоявления получил массовое распространение.

Церковь по-разному относится к этой народной традиции, но в целом купание на Крещение считается вполне приемлемым для праздника. Ведь для Церкви важно максимально распространять радость торжества даже на людей невоцерковленных и не ограничиваться только стенами храма. К тому же, таких великих праздников на церковном календаре всего 12.

Позиция Украинской православной церкви

В УПЦ не клеймят традиций крещенских купаний. Более того, каждый год благославляют воды Днепра и других рек, после чего там сразу начинаются окунаться верующие.

На сайте УПЦ в публикации "Правда и мифы о святой воде и крещенских купаниях" приводится следующая информация: "Это только традиция, как блины на Масленицу. Если очень хочется и здоровье позволяет — окунитесь. Но если вы этого не сделаете — ничего плохого в следующем году по этой причине с вами не случится".

То есть в церкви не против таких купаний, хотя и не придают им особого сакрального смысла - в то же время уважая их как народную традицию.

Как украинцы купаются на Крещение в 2022 году

Свои крещенские фото и видео уже опубликовали несколько известных украинцев. Например, экс-спикер парламента Владимир Литвин, депутаты Илья Кива, Юрий Загородний и Алексей Гончаренко.