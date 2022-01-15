В первые дни нового года произошло много смертельных случаев на водоемах Украины. Только за две первые недели нового года на водоемах страны погибло 17 человек, из них двое детей.

Об этом у себя на странице в в Facebook сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Люди все еще не отдают себе отчет, что глобальные изменения климата коснулись и Украины, к нам пришли «европейские зимы» с преимущественно плюсовой температурой воздуха. "Трескучих" морозов, и, соответственно, крепкого и надежного льда, сковывающего реки и озера до весны, уже практически не существует. А лед, успевающий схватиться на поверхности водоемов через несколько морозных дней – смертельная ловушка для тех, кто решил сыграть в "русскую рулетку" со смертью, испытывая его на крепость", - пишет ГСЧС.

Напомним "Страна" писала, что в Волынской области спасатели вытащили из реки тело неизвестного мальчика в возрасте 12-14 лет.

Также, мы писали, что в Оболонском районе столицы под лед провалился мужчина. Спасателям удалось найти и достать его тело, которое погрузилось в залив Днепра на глубину 11 метров.