В Рубежном Луганской области, где сохраняется тяжелая ситуация, российские войска ударили по цистерне с азотной кислотой.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Он призывает людей закрыть окна, не выходить на улицу и подготовить влажные маски для лица.

"Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях - отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", - написал Гайдай.

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