В Луганской области, во вторник, 5 апреля, сохраняется тяжелая ситуация. В Попасной и Рубежном продолжаются уличные бои.

Об этом в Telegram-канале сообщает губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

"Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах", - написал Гайдай.

Напомним, ранее Гайдай заявил, что в Луганской области россияне обстреливают все пункты и хотят наступать в двух направлениях. Речь шла о Попасной и районом между Кременной и Рубежным.

Также сообщалось, что войска РФ перебили газопровод под Северодонецком. Почти вся Луганская область осталась без газа.

Вместе с тем, Гайдай говорил, что в Луганской области четверо мэров перешли на сторону России.

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