В Луганской области четверо глав общин перешли на сторону России: в Рубежном, Миловом, Марковке и Станице Луганской. Их будут судить по закону о коллаборационизме.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил губернатор области Сергей Гайдай.

"Среди глав общин имеем четырех предателей в Рубежном, Миловом, Марковке, Станице Луганской. На этих людях после победы увидим, как работает закон о коллаборантах", - заявил глава ВГА.

Напомним, что еще 4 марта Гайдай заявлял, что мэр Рубежного Сергей Хортив перестал выходить на связь. А на днях в сети появилось видео, на котором Хортив называет украинских военнослужащих "фашистами" и заявляет о "геноциде местных жителей" со стороны украинской армии.

"Это та политика Европы, Америки по отношению к нам, которая сейчас привела к массовому кровопролитию и убийству наших людей. Вы - фашисты. Вас породила Европа и Америка, и вы пляшете за их деньги", - говорит Хортив.

Он заявляет, что россияне пришли на украинские территории "для спасения детей, женщин и стариков", а ВСУ призывает сложить оружие.

Напомним, что ранее в Украине вступил в силу закон о коллаборационизме. В нем прописаны сроки до 15 лет и пожизненное.

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