Британская разведка сообщает, что Россия продолжает наносить удары по Мариуполю. В городе остаются 160 тысяч мирных жителей, к которым не пропускают гуманитарные конвои со стороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция хочет помочь эвакуировать раненых, женщин, детей и своих подданных из Мариуполя.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, военная деоккупация Мариуполя сейчас очень сложна.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.