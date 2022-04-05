Вице-премьер Ирина Верещук рассказала "Стране" о намерении эвакуировать жителей Мариуполя водным коридором на турецком корабле.

"Есть предварительная договоренность между Эрдоганом и Путиным о том, что будет создан морской коридор для того, чтобы в порт зашёл турецкий корабль в порт до Бердянска и забрал раненых гражданских, женщин, детей и турецких подданных - их около 100 человек. Турция хочет спасти своих граждан и помочь нам договориться о гуманитарном коридоре", - рассказала "Стране" Верещук.

По ее словам, переговоры об этом коридоре продолжаются.

"Сейчас продолжается переговоры, потому что логистика у этого очень сложная. Оккупанты не впускают нас в Мариуполь. Нам нужно создать безопасный коридор, гарантированно доехать до Мариуполя, собрать людей, что сложно, потому что нет власти внутри города. Это означает, что волонтёры или кто-то должен зайти в город, который находится под обстрелами и организовать этот процесс. Мы должны получить гарантии режима прекращения огня. Я как координатор этого вопроса требую письменных гарантий, поскольку мы уже не верим ни одному слову России, которая обещает открыть гуманитарный коридор и никогда не сдерживает своего слова. Поэтому если мы получим письменные гарантии, которые впоследствии будут гарантированы на месте, конечно случится прорыв и большой шаг в спасении целой тысячи людей", - сообщила Верещук.

Она добавила, что все маршруты и логистика готовы, но Россия тянет с ответом.

"Представьте, сколько автобусов нужно повести, чтобы эвакуировать тысячу людей, в том числе раненых. Мы ждём "добро" от России. У нас вся логистика и маршруты готовы. Главное - прекращение огня. Трассу от Запорожья до Мариуполя контролирует РФ, это их ответственность и в этом наша сложность. Они знают, что не смогут нас в этом обвинить, поскольку все пронятые квадрокоптеры зафиксируют, что это сделала Россия. Они тянут, не знаю чего. Есть также опция, что этим водным маршрутом будут вывезены тела погибших. У нас нет доступа и очень тяжело собрать тела, и мы очень хотим, чтобы раненых и погибших рефрижераторами вывезти из Мариуполя. Если Россия гарантирует режим прекращения огня, то мы все организуем очень быстро", - сказала Ирина Верещук.

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