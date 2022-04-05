Президент Владимир Зеленский снова озвучил оценку властей о том, что деблокада Мариуполя военным путём сейчас крайне сложна. Киев ждет согласия России, чтобы вывезти оттуда убитых и раненных.

Об этом он сказал в интервью, которое транслировалось в эфире единого телемарафона 5 апреля.

"Военная деоккупация Мариуполя сейчас очень сложна. И наши ребята там это прекрасно знают", - заявил Зеленский.

По его словам, есть договорённости с Эрдоганом, что из города могут вывезти убитых и раненных украинских военных - по суше до Бердянска, а оттуда морем.

Как сказал Зеленский, сейчас ждут ответа по этому предложению от Путина.

Напомним, что по данным мэра города Вадима Бойченко, в разрушенном Мариуполе остаются около 130 тысяч человек.

По данным разведки Британии, Мариуполь является ключевой целью российского вторжения.

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