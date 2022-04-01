Власти снова заявили о невозможности прорвать окружение в Мариуполе, где в котле оказался полк "Азов".

Сегодня об этом в эфире единого телемарафона заявил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Это очень сложно делать по географическому расположению и расположению сил противника. Но руководство принимает все меры, чтобы при имеющихся возможностях максимально помогать и тем военным, которые непосредственно защищают город в условиях окружения и уличных боев", - заявил Кириленко.

Также в город все еще не может попасть гуманитарная помощь из-за действий России.

Ранее заместитель командира полка "Азов" "Калина" призвал к операции по деблокаде города, который защищает его подразделение.

"Если деблокада не состоится, это войдет в историю как великий позор и еще один Батурин (разрушенная Петром I казацкая столица - Ред.)", - заявил он.

Напомним, что война добралась и до зоопарка Мариуполя. В нем погибли животные, выжившие сильно напуганы. Фото 18+.

А в мэрии Мариуполя сообщили, что на восстановление инфраструктуры города нужно 10 миллиардов долларов.

Война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

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