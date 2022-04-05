Российская армия может снова атаковать Украину, даже если будет подписано мирное соглашение. Поэтому к этому нужно быть готовыми.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе интервью, которое транслировалась 5 апреля в эфире единого телемарафона.

"Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться. Просто понимаем это, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем", - заявил Зеленский.

По его словам, украинская делегация передавала российской стороне, что Украина не верит российским гарантиям и продолжит строить такое государство, которое будет в силах защитить себя само.

Напомним, в интервью Зеленский также заявил о необходимости продолжать переговоры с РФ и допустил, что их встречи с Путиным не будет.

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