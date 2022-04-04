В Мариуполе до сих пор находятся около 130 тысяч человек. Хотя город уже почти полностью уничтожен и в нем продолжаются бои.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает Украинский Медиацентр.

Эвакуация из города до сих пор остается опасной и сложной.

"С 13 марта без режима тишины нам удалось отрыть коридор, чтобы люди хотя бы на автомобилях выехали из города в Бердянск. Сейчас этот маршрут работает, но с перебоями. Коридор из Бердянска в Запорожье также работает, но сложно", - сказал Бойченко.

По данным мэра, около 90 тысяч мариупольцев выехали через Бердянск в Запорожье. Вокруг города в селах разместились примерно 70 тысяч людей.

"Ни один автобус, который должен доехать до Мариуполя для эвакуации, не доехал. 15 автобусов не пропускают оккупанты в Васильевке Запорожской области", - сказал мэр.

Бойченко призвал международное сообщество помочь вывезти из города людей.

Напомним, на днях появилась информация, что Турция готова помочь с эвакуацией людей из Мариуполя по морю. Но пока этого так и не случилось.

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