Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о том, какие гуманитарные коридоры открыты в понедельник, 4 апреля.

Об этом она рассказала в видеообращении.

По словам Верещук, сегодня будет работать гумкоридор Мариуполь-Запорожье - для частного транспорта.

Кроме того, из Запорожья в Мариуполь выехали 15 эвакуационных автобусов, заявила Ирина Верещук.

"Также сегодня продолжим эвакуацию из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и села Нижнее Луганской области", - заявила вице-премьер.

Напомним, ранее мы писали, как сработали гуманитарные коридоры 3 апреля.

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