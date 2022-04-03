Вице-премьер Ирина Верещук рассказала "Стране" о работе гуманитарных коридоров 3 апреля.

"Ехала Луганская область, 1500 человек удалось вывезти. Из Бердянска выехало 20 автобусов, по точному количеству эвакуированных мы ещё подбиваем итоги. Планируется зелёный коридор для Изюма, который оккупирован российскими войсками. Но пока оккупанты не дают его провести. Не удаётся ни завести гуманитарную помощь в город, ни вывезти жителей. Выезд централизованно из Изюма невозможен. Отдельные люди сами, на своих авто прорываются, но это большой риск. Это небезопасно. Договориться с оккупантами о зелёном коридоре по этому маршруту невозможно. Им невыгодно, чтобы люди уезжали. Потому что это прекращение огня", - заявила Верещук.

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