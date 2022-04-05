В порту Мариуполя тонет обстрелянное ВС РФ гражданское судно под флагом Доминиканской республики. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

По данным МВД россияне обстреляли судно ночью. Корабль под флагом Доминиканской Республики находился возле одного из причалов. Ведомство сообщает, что в результате обстрела пожар возник в машинном отделении, один член экипажа ранен.

"Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение:

"Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машине. Есть раненые", - сообщает МВД.

В министерстве также заявляют, что из-за пробоины судно начало тонуть, пожар охватывает все большую площадь. Морские пограничники эвакуировали экипаж в безопасное место и оказали медицинскую помощь раненому. Сейчас судно продолжает уходить под воду, провести спасательную операцию пока что невозможно из-за продолжающихся обстрелов.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, военная деоккупация Мариуполя сейчас очень сложна.

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