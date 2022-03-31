Министр обороны США Ллойд Остин утвердил план продления пребывания авианосца USS Harry S. Truman в Средиземном море до лета, поскольку российское вторжение в Украину продолжается.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления двух представителей министерства обороны США.

Самолеты авианосца летали в поддержку усилий США и НАТО по укреплению восточного фланга НАТО после российского вторжения в Украину. По словам одного из официальных лиц, авианосец был развернут с восточного побережья США в декабре, и теперь ожидается, что он будет находиться в этом регионе, возможно, до августа.

Типичное развертывание оператора составляет шесть месяцев. Также расширяются три боевых корабля ВМС, входящие в состав общей ударной группы Truman.

Продление сроков происходит, поскольку Пентагон сейчас пытается решить, как в конечном итоге ротировать подразделения, которые отправлены в Европу из-за российского вторжения. Ожидается, что 82-я воздушно-десантная дивизия в Европе может стать следующей, которая будет расширена, поскольку их возможности быстрого реагирования считаются жизненно важными.

В феврале армия США расширила боевую группу бригады численностью около 4000 солдат, которая уже находилась в ротационной дислокации в Германии, еще на 60 дней.

Ранее мы писали, что представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США на данный момент не располагают кораблями в Черном море и не имеют планов по срокам их возвращения.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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