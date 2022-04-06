Во вторник, 5 апреля, Воздушные Силы ВСУ уничтожили восемь крылатых ракет оккупантов, сообщает Командование ВС Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"Как мы уже сообщали ранее, враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения нашей ПВО и не идет на прямой контакт с истребителями. Наносит ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси", - сообщило командование.

Сообщается, что в течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты восемь крылатых ракет.

"Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы рассказывали о ситуации, которая складывалась вчера в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.