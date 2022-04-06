Ракетными ударами российских войск уничтожен завод в Новомосковском районе Днепропетровской области. В результате обстрелов там полностью сгорели шесть резервуаров для горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Пожар после ночного удара российских войск распространился на 500 квадратных метров, он ликвидирован, работа завода остановлена.

"Пожар на заводе в Новомосковском районе ликвидирован. Но к сожалению, те повреждения, которые нанесли ракетные обстрелы, делают невозможным дальнейшую эксплуатацию данного объекта. Обстрелы полностью уничтожили 6 резервуаров для горюче-смазочных материалов", - пишет ГСЧС.

Ранее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что в ночь на понедельник, 5 апреля, противовоздушная оборона (ПВО) региона сбила две российские ракеты.

Напомним, война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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