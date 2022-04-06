Военные РФ уничтожили предприятие в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Ракетными ударами российских войск уничтожен завод в Новомосковском районе Днепропетровской области. В результате обстрелов там полностью сгорели шесть резервуаров для горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщают в ГСЧС.

Пожар после ночного удара российских войск распространился на 500 квадратных метров, он ликвидирован, работа завода остановлена.

"Пожар на заводе в Новомосковском районе ликвидирован. Но к сожалению, те повреждения, которые нанесли ракетные обстрелы, делают невозможным дальнейшую эксплуатацию данного объекта. Обстрелы полностью уничтожили 6 резервуаров для горюче-смазочных материалов", - пишет ГСЧС.

Пожар на заводе под Днепром. ГСЧС

Пожар на заводе под Днепром. ГСЧС

Пожар на заводе под Днепром. ГСЧС

Пожар на заводе под Днепром. ГСЧС

Ранее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что в ночь на понедельник, 5 апреля, противовоздушная оборона (ПВО) региона сбила две российские ракеты.

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