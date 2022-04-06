Подходит к завершению 42-й день войны в Украине.

Анализируем главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах.

Ситуация на фронте 6 апреля

Сегодня на фронте было относительное затишье. Как и в предыдущие дни.

Идет с одной стороны накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. И сколько еще это накопление будет идти для начала решающего наступления на Славянск - неизвестно.

Луганский губернатор Сергей Гайдай, к примеру, считает, что оно начнется через три-четыре дня. Российские же военные обозреватели выдвигают версии, что может пройти неделя и более.

Генштаб ВСУ сообщает, что российская техника и военные перебрасываются на восток Украины железной дорогой через город Купянск в Харьковской области. Данные резервы явно направлены на предстоящий удар по северу Донбасса.

Сводки Генштаба сообщают о следующем:

1. На Изюмском направлении создается ударная группа противника для наступления на Славянск и Барвенково - населенный пункт к юго-западу от Изюма.

При этом активных действий здесь сегодня не проводилось.

2. На Донбассе, помимо Мариуполя, идут бои за населенные пункты Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое.

Северодонецк под мощными обстрелами - сегодня был обстрел среди бела дня в жилом квартале. Загорелось сразу девять домов.

В Мариуполе, судя по информации и видео от российских телеграмм-каналов, районов основных городских боев приближаются к порту. также идут обстрелы Азовстали, где закрепились украинские военные.

По поводу информации по поводу пленения более двух сотен украинских морпехов в Мариуполе из украинских официальных лиц по тому поводу высказался лишь Арестович, заявив, что будет проверять эту информацию.

Кроме того, что касается Мауриполя, то Пушилин сегодня нахамил "главу администрации" города. Им стал Константин Иващенко, который до того был депутатом горсовета Мариуполя от ОПЗЖ, а ранее - топ-менеджером Азовмаша.

И еще важный момент по поводу Донецкой и Луганской областей. Сегодня сразу на нескольких уровнях украинской власти прозвучал призыв ко всем жителям подконтрольной части региона его покинуть в ближайшее время, эвакуировавшись в более безопасные области.

"Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", - заявила вице-премьер Ирина Верещук.

Отметим, что ранее призывов к столь масштабной эвакуации не было. Вероятно, украинские власти и военное командования действительно считают ситуацию крайне серьезной и готовятся к боям, в том числе и в городах.

3. На севере Херсонской области по пути на Кривой Рог российские войска выбили из сел Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Вечером поступило сообщение, что в том же районе освобождена Осокоровка.

То есть армию РФ пытаются отжимать от границ Днепропетровской области.

4. Продолжаются бои за Александровку на Южнобугском направлении (напомним, населенных пункта с таким названием там два: к югу и северу от Николаева).

Вечером Генштаб сообщил, что основная цель противника в этом районе - закрепиться на административных границах Херсонской области.

Иными словами, и ВСУ, и российские пытаются улучшить свое тактическое положение - без каких-то существенных изменений по линии фронта (за исключением Донбасса).

При этом россияне продолжают систематические удары по нефтебазам, предприятиям и коммуникациям - причем с явным акцентом на тыловые службы военной группировки ВСУ на Донбассе. Поэтому под бомбежками практически ежедневно, к примеру, Днепропетровская область.

То есть подготовка на большому сражению за Донбасс входит в финальную стадию.

В целом военный расклад по состоянию на минувшие сутки выглядит, по версии британского минобороны, так:

Судя по этой карте, российские силы уже не контролируют территорий в Киевской, Черниговской и Сумской областях. При этом некоторые территории (в Киевской и Сумской областях) помечены как оспариваемые.

Это может значить, что россияне еще завершают свой выход оттуда, а на их место постепенно заходят украинские военные.

Такие же территории есть на юге Запорожской области, где, видимо, идут бои за выход на границу Донецкой области со стороны Великой Новоселки.

Санкционные войны

Продолжает раскручиваться санкционный маховик за Бучу, где после ухода российских войск нашли сотни мертвых тел.

Сегодня США ввели новые санкции против России:

- В банковской сфере вводятся полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

- США запрещают новые инвестиции в российскую экономику

- Санкции коснутся дочерей Путина, а также вводятся против супруги и дочери Лаврова.

- Санкции затрагивают в том числе Медведева и Мишустина.

- Санкции США могут быть усилены или ослаблены в зависимости от ситуации "на земле", сообщает Белый дом. То есть - в зависимости от того будет ли закончена война в Украине или нет.

Также американцы планируют завтра расширить ограничения против российских госпредприятий.

Пока еще не ввел своих санкций Евросоюз. Вчера в ЕС рассказали, что их введут против российского экспорта угля, торговых судов (кроме нефтегазовых), на грузоперевозки (полный список мы публиковали здесь). Но сегодня их так и не согласовали.

Остановки импорта газа и нефти из России в проекте нет.

Кроме того, ЕС хочет ввести и персональные санкции. Financial Times сегодня рассказала, что их могут распространить на следующих россиян:

1. Владимир Богданов, гендиректор Сургутнефтегаз, компании, которая владеет около 50 млрд долларов наличности и никуда ее не вкладывает.

2. Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. Известны как дочери Путина.

3. Олег Дерипаска - владелец нескольких предприятий, которые поставляют вооружения для российской армии.

4. Борис Ротенберг и его племянник Игорь Ротенберг. Брат Бориса Аркадий Ротенберг давно под санкциями как ближайший соратник Путина.

5. Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова, как контролирующий акционер крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс", долю в которой Саид оперативно сократил до менее 50%.

6. Герман Греф, глава крупнейшего в стране банка - "Сбербанк".

7. Александр Шульгин, гендиректор Ozon

Греф и Шульгин пришли к Путину в день вторжения Росси, что указано в числе причин их включения в санкционные списки. Путин тогда заявил бизнесменам, что напал на Украину, потому что Запад отверг его ультиматум по нерасширению НАТО.

Свои "пять копеек" в экономическую войну против РФ вставили англичане. Лондонский морской рынок страховщиков (London Marine Insurance Market) объявил все морские воды России "военной зоной". Таким образом, Черное море, Балтика, и порты Дальнего Востока оказались в этой зоне.

Это примерно треть доли рынка страховки всех торговых кораблей в мире.

Один из источников в морском страховании на условиях анонимности сообщил Reuters, что опубликованное сообщение было неожиданным и "усложнит торговлю с Россией".

Теперь, когда корабль собирается зайти на такую территорию, владелец судна обязан уведомить своего страховщика и заплатить специальный военный сбор, который в зависимости от условий может составлять до 5% стоимости судна, что делает заход в эти воды рентабельным лишь при доставке очень дорогих грузов.

Сегодня Лондон тоже объявил санкции против "Сбербанка".

При этом российские банки, попавшие под западные санкции, начали открывать в Крыму свои отделения. Чего не делали раньше из-за опасения этих самых санкций.

Вчера стало известно, что ВТБ, входящий в число крупнейших госбанков, рассматривает варианты работы на территории Крыма, заявил его предправления Андрей Костин.

Также вчера начал свою работу в Крыму Промсвязьбанк, ранее попавший в санкционные списки США и ЕС.

"ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов", - говорилось в сообщении пресс-службы ПСБ.

До начала войны обслуживал крымчан только "Российский национальный коммерческий банк". Зарплатные программы местных жителей, отделения и банкоматы были исключительно РНКБ.

А вот Сбербанк — крупнейший в РФ — до сих пор не имеет в Крыму своих отделений. Он был под санкциями лишь частично, поэтому и не торопился заходить на полуостров. Но теперь, после санкций Вашингтона и Лондона, ситуация может поменяться.

Гарантии и переговоры

За последние сутки появилась новости по переговорам Украины и России.

Во-первых, большой комментарий выпустил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что на встрече в Стамбуле Украина впервые представила план урегулирования, в котором Россия со многим согласна - нейтралитетом, безъядерным статусом, запретом на иностранные военные базы и учения.

Также он поддержал идею иностранных гарантий Украине.

Еще Лавров активно продвигает тезис, что история с Бучей - это "попытка сорвать переговоры Украины с Россией, в которых забрезжил пусть еще неяркий, но свет".

Лавров также утверждает, что после Стамбула Украина попыталась "отыграть назад", а после Бучи вообще прервать переговоры.

При этом Лавров заявил, что Россию "настораживает" требование Украины вывести войска после заключения мирного договора, но ещё до его утверждения на референдуме и до ратификации парламентом.

"Очень большая вероятность того, что ратификация и референдум даст отрицательный результат, и переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим".

Выведение войск после подписания мирного договора - один из ключевых моментов украинских предложений. Который РФ по сути, как следует из слов Лаврова, отвергает.

Также он подтвердил слова Зеленского о том, что Киев на переговорах не обсуждает "денацификацию", восстановление прав русского языка и "демилитаризацию".

Лавров заявил, что "это не будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса".

То есть Россия этих требований не снимает. И неизвестно, снимет ли, даже если часть с нейтралитетом и гарантиями будет согласована.

Гарантии пока тоже обсуждаются. Сегодня Владимир Зеленский назвал, с кем. В интервью для турецкого телеканала Habertürk он рассказал, что это должны быть семь стран - Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль.

"Это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Потому это — первый шаг. Встреча с этими гарантами, потом — объединенное понимание гарантий безопасности, а потом уже общение с российской стороной", – сказал президент.

Зеленский рассказал, что у всех стран разное видение этих самых гарантий — "некоторые готовы на полную поддержку, а некоторые — не на полную". Поэтому, по его словам, необходима встреча на уровне советников, которые обговорят документ. И когда будет видение, что он всех устраивает, — будет встреча с представителями РФ.

То есть впервые раскрыт механизм переговоров не только с Россией, но и с другими странами по гарантиям.

Зеленский считает, что весь этот процесс не займет слишком много времени. Но не сказал, сколько именно.

О том, что процесс переговоров идет, могут говорить и сегодняшние заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова. Он сегодня сказал, что Путин лично дал приказ на вывод российских войск из под Киева, который, по словам Пескова, был "жестом доброй воли".

"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли", - заявил Песков.

Заявление о том, что приказ был отдан лично Путиным интересно в контексте разворачивающейся в России борьбы между условной "партии мира" (выступает за договорённости с Украиной о прекращении огня) и "партией войны" (в лице Кадырова и других), которая ранее резко критиковала Пескова за слишком, по ее мнению, "миролюбивые" заявления.

Также она критиковала решение о выводе войск из Киевской области (особенно после Бучи) и рассуждала, что в Кремле и в окружении Путина сидят некие "предатели", которые и приняли решение об отступлении от Киева.

Песков своим заявлением о том, что приказ отдал лично Путин, очевидно, хочет эти разговоры пресечь. Впрочем, поток "зрады" это вряд ли уменьшит (подробнее о "зраде" в России мы писали здесь).

Гуманитарная обстановка 6 апреля

Представляем обзор гуманитарное ситуации в тех местах, где шли бои или сохраняется напряженная военная обстановка.

В Гостомеле Киевской области более 400 человек считаются пропавшими без вести. По словам главы Гостомельской поселковой военной администрации Тараса Думенко, известно, что люди убиты.

"Есть подтверждение, фото- и видеофиксация, но мы до сих пор не можем их найти. Когда была связь, нам очевидцы смогли донести эту информацию, а сейчас мы до сих пор не можем их найти", - сказал Думенко.

Село Мощун под Киевом, где были ожесточенные бои, практически полностью разрушено.

В освобожденной Бородянке у спасателей только сейчас появилась возможность разгребать завалы, под которыми с марта остаются люди. Квартиры жителей полностью разрушены, в городе много домашних животных, ставших бездомными.

При этом в Бородянке возобновили подачу газа - в те дома, где он был подключен.

Также частично удалось возобновить связь. Правда, работает она с перебоями.

В Изюме Харьковской области, который полностью оккупирован россиянами, осталось приблизительно 20 тысяч человек.

Об этом "Стране" рассказал заммэра изюма Владимир Мацокин. "Россияне привозят гуманитарку, чтобы создать картинку для своих ТВ. Горожане сами скооперировались, используют запасы, которые у них были. Сегодня - это единственный способ выживать. Централизованного водоснабжения давно нет, поэтому люди пользуются колодезями, набирают воду в родниках, также когда были дожди - собирали дождевую воду для технических потребностей, люди набирают воду в реке Северский Донец, в том участке, где безопасно", - рассказал Мацокин.

По его словам, интенсивность бомбардировок сейчас не такая, как раньше, но есть случаи попадания в жилые дома. Украинская власть постоянно пытается организовать "зелёные коридоры", но никакого соглашения нет, потому что это обусловлено напряжённой ситуацией, которая сейчас складывается на фронте по направлению в Славянск и Барвинково.

По данным ВСУ, оккупанты депортируют изюмчан в фильтрационные лагеря в России.

Собственно, сам город сейчас выглядит так:

Тем временем из харьковского экопарка Фельдмана продолжают эвакуировать животных. Львов, тигров и медведей вывозят в разные города Украины.

В Славянске Донецкой области временно усложнена выплата пенсий. Причина - эвакуация почтовых отделений и управления Пенсионного фонда, а также закрытие отделений банков. Вывозится оборудование и документация. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, государство профинансировало пенсионные выплаты, они не заморожены.

Кроме того, закрываются банки. С сегодняшнего дня не работают отделения "ПриватБанка". Ближайшее отделение Ощадбанка, куда поступают наличные - в Покровске. Пенсии начнут выплачивать, когда логистика будет восстановлена. "Но как быстро это произойдет, сейчас сказать нельзя", - сказал Лях.

По его словам, выход из этой ситуации - эвакуация. Все выплаты выехавшие люди получат в любой области Украины, где не ведутся активные боевые действия.