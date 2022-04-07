В Украине на четверг, 7 апреля, запланирована работа 10 гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Об этом в Telegram-канале сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Донецкая область

Мариуполь-Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область (на собственном транспорте и автобусах):

Бердянск - Запорожье.

Токмак - Запорожье.

Мелитополь - Запорожье.

Запорожская область (на собственном транспорте):

Энергодар - Запорожье.

Луганская область

Северодонецк - Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск - Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная - Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.

с. Горное - Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное - Бахмут.

Напомним, ранее Верещук рассказала об эвакуации в Мариуполе и призвала жителей Луганской и Донецкой областей не медлить.

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