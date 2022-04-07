Сегодня в Украине продолжится эвакуация жителей Донбасса и Запорожской области. Список гуманитарных коридоров
В Украине на четверг, 7 апреля, запланирована работа 10 гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Об этом в Telegram-канале сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Донецкая область
- Мариуполь-Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область (на собственном транспорте и автобусах):
- Бердянск - Запорожье.
- Токмак - Запорожье.
- Мелитополь - Запорожье.
Запорожская область (на собственном транспорте):
- Энергодар - Запорожье.
Луганская область
- Северодонецк - Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
- Лисичанск - Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Попасная - Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
- с. Горное - Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
- Рубежное - Бахмут.
Напомним, ранее Верещук рассказала об эвакуации в Мариуполе и призвала жителей Луганской и Донецкой областей не медлить.
Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.
"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.
Также мы писали о том, как война в Украине может повлиять на выборы во Франции.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.