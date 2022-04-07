Ирина Верещук. Фото: president.gov.ua

В Украине на четверг, 7 апреля, запланирована работа 10 гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Донецкой, Луганской и Запорожской областей. 

Об этом в Telegram-канале сообщила вице-премьер Ирина Верещук. 

Донецкая область

  • Мариуполь-Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область (на собственном транспорте и автобусах):

  • Бердянск - Запорожье.
  • Токмак - Запорожье.
  • Мелитополь - Запорожье.

Запорожская область (на собственном транспорте):

  • Энергодар - Запорожье.

Луганская область

  • Северодонецк - Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.
  • Лисичанск - Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
  • Попасная - Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
  • с. Горное - Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
  • Рубежное - Бахмут.

Гуманитарные коридоры 7 апреля - скриншот сообщения Верещук

Напомним, ранее Верещук рассказала об эвакуации в Мариуполе и призвала жителей Луганской и Донецкой областей не медлить

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