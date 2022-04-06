Вице-премьер Ирина Верещук в комментарии "Стране" рассказала, что сегодня из Луганской области эвакуировали 1206 человек.

"Была эвакуация из Лисичанска, Северодонецка Рубежного и Кременной. Из Донецкой области также эвакуируем людей, но там процесс идёт очень сложно. Например, сегодня в Угледаре при раздачи гуманитарной помощи оккупанты прицельно убили четверо человек. Тяжело с эвакуацией, потому что коридор становится все меньше и меньше, все чаще идут обстрелы. Режим прекращения огня - фактически уже не держится. Если ещё неделю назад, мы могли до обеда спокойно собрать людей и выехать, то сейчас эвакуация буквально под огнём происходит", - сообщила Верещук.

Также Ирина Верещук настоятельно рекомендует эвакуироваться из Луганской и Донецкой областей.

"Почему-то есть люди, которые считают, что переждать дома - будет легче. Потом случится ситуация, которая произошла с Мариуполем и люди не смогут выехать. Я, как человек, который организовывает и отвечает за гуманитарные коридоры, вынуждена с болью это констатировать. Вот, например, как мы сейчас делаем: есть 100 тысяч человек в городе, которые ждут эвакуации, а мы можем вывозить только по 3000 в день. Это сколько дней нужно? Фактически невозможно, чтобы все смогли эвакуироваться", - сказала Верещук.

Кроме того, сегодня из Мариуполя вывезли 3686 человек.

"Если в день вывозим 5-7 тысяч, то это большое счастье. По поводу морского коридора из Мариуполя, сейчас мы согласовываем алгоритмы, все нужно четко прописать, кто за что отвечает. На этом направлении: Мариуполь, Токмак, Мангуш, Бердянск - зона ответственности исключительно РФ. И если случается обстрел, захват колоны - это исключительно они, потому что нас там нет. Все разведки мира об этом знают, "Красный крест" и все международные организации", - сообщила Верещук.

По ее словам, в Мариуполе остаётся не меньше 100 тысяч человек гражданского населения. Также пока неизвестно, сколько человек из Мариуполя вывезли россияне.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить эвакуация мирных жителей из Краматорска 7 апреля.

Также "Страна" писала, что мэр Харькова обратился к жителям города и объявил, что необходимости в эвакуации нет.