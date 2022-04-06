В Луганской области все населенные пункты находятся под обстрелом российских войск. Фото
Все города и села Луганской области находятся под плотными обстрелами российской армии.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
"Сегодня в Северодонецке в результате обстрелов разрушены более 10 многоэтажных домов, произошло возгорание не менее 5 частных жилых домов, горели общеобразовательная школа, торговый центр и многочисленные гаражные кооперативы.
В Лисичанске в результате обстрела произошло возгорание цеха завода, в Рубежном горели жилые дома", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что спасатели Луганской области ликвидировали все пожары.
Ранее мы писали, что россияне готовят наступление в Донецкой и Луганской областях.
Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.
"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.
Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.