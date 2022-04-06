Все города и села Луганской области находятся под плотными обстрелами российской армии.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Сегодня в Северодонецке в результате обстрелов разрушены более 10 многоэтажных домов, произошло возгорание не менее 5 частных жилых домов, горели общеобразовательная школа, торговый центр и многочисленные гаражные кооперативы.

В Лисичанске в результате обстрела произошло возгорание цеха завода, в Рубежном горели жилые дома", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что спасатели Луганской области ликвидировали все пожары.

Ранее мы писали, что россияне готовят наступление в Донецкой и Луганской областях.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.