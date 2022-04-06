Глава Луганской ВГА назвал вероятные даты вероятного наступления России на Донбассе
Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай заявил, что противник стягивает технику на Донбассе и готовится к наступлению через 3-4 дня.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Гайдай также заявил, что украинские военные готовы к этому наступлению.
По его словам, в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше.
Отметим, что согласно прогнозов Гайдая, наступление на Донбассе начнется ориентировочно 9-10 апреля.
Официально за более 40 дней войны эвакуировано ориентировочно 30 тысяч человек, сосчитать количество выездов людей собственным транспортом пока невозможно, говорит Гайдай.
Вместе с тем, глава Луганской ВГА призывает граждан эвакуироваться из региона.
Гайдай о стягивании техники РФ и подготовке к наступлению на Донбассе - с 1:27
Напомним, ранее украинское командование неоднократно заявляло, что российские войска готовят полномасштабное наступление на Донбассе.
Вместе с тем, в "Укрзализныце" просят жителей подконтрольной части Донбасса эвакуироваться из региона. (список эвакуационных поездов на сегодня мы публиковали в отдельном материале).
Кроме того, Верещук призвала жителей Донбасса эвакуироваться "пока еще есть такая возможность". Мы также писали, что сегодня продолжается эвакуация жителей Запорожской области и Донбасса.
Также в НАТО заявили, что после перегруппировки российских войск ожидается битва за Донбасс.
Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.