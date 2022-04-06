Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай заявил, что противник стягивает технику на Донбассе и готовится к наступлению через 3-4 дня.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Гайдай также заявил, что украинские военные готовы к этому наступлению.

По его словам, в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше.

Отметим, что согласно прогнозов Гайдая, наступление на Донбассе начнется ориентировочно 9-10 апреля.

Официально за более 40 дней войны эвакуировано ориентировочно 30 тысяч человек, сосчитать количество выездов людей собственным транспортом пока невозможно, говорит Гайдай.

Вместе с тем, глава Луганской ВГА призывает граждан эвакуироваться из региона.

Гайдай о стягивании техники РФ и подготовке к наступлению на Донбассе - с 1:27

Напомним, ранее украинское командование неоднократно заявляло, что российские войска готовят полномасштабное наступление на Донбассе.

Вместе с тем, в "Укрзализныце" просят жителей подконтрольной части Донбасса эвакуироваться из региона. (список эвакуационных поездов на сегодня мы публиковали в отдельном материале).

Кроме того, Верещук призвала жителей Донбасса эвакуироваться "пока еще есть такая возможность". Мы также писали, что сегодня продолжается эвакуация жителей Запорожской области и Донбасса.

Также в НАТО заявили, что после перегруппировки российских войск ожидается битва за Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.