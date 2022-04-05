"Укрзализныця" призвала жителей подконтрольной части Донбасса эвакуироваться из региона.

Об этом компания написала в своем Facebook.

"Наши поездные бригады делают все, чтобы продолжать эвакуационный процесс, а мы призываем, прежде всего, жителей Донбасса пользоваться случаем, чтобы обезопасить свои семьи", - заявил перевозчик.

По железной дороге сегодня эвакуировали более 15 тысяч пассажиров из Славянска, Краматорска, Покровска и Лозовой (Харьковская область).

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал всех гражданских выехать из области в более безопасный регион. Позже с таким заявлением выступил глава Славянской военной администрации Вадим Лях.

Напомним, война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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