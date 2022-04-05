В Украине сегодня продолжится эвакуация жителей Донбасса и Запорожской области. Список гумкоридоров
Вице-премьер, министр Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров во вторник, 5 апреля.
Об этом она написала в своем Телеграм-канале.
Сегодня открыты гуманитарные коридоры:
- из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте;
- из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте;
- из города Мангуш в Бердянск следует 7 автобусов в сопровождении Международного комитета Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье;
- на блокпосте в Васильевке сейчас ждут разрешения на проезд 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из города Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск;
- из Токмака в Запорожье;
- из Северодонецка в Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);
- из Лисичанска в Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- из Попасной в Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 4);
- из поселка Горное в Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13).
Напомним, мы писали, как работали гуманитарные коридоры 4 апреля.
Также сообщали, что для помощи украинцам с эвакуацией создали телеграм-бот и сайт поддержки.
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