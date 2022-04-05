Вице-премьер, министр Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров во вторник, 5 апреля.

Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

Сегодня открыты гуманитарные коридоры:

из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте;

из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте;

из города Мангуш в Бердянск следует 7 автобусов в сопровождении Международного комитета Красного Креста, которые соберут в городе людей для эвакуации в Запорожье;

на блокпосте в Васильевке сейчас ждут разрешения на проезд 15 автобусов для эвакуации людей из Бердянска. После проезда этой колонны автобусов из города Запорожья планируется отправка дополнительных автобусов по маршруту в Бердянск;

из Токмака в Запорожье;

из Северодонецка в Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);

из Лисичанска в Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);

из Попасной в Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 4);

из поселка Горное в Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13).

Напомним, мы писали, как работали гуманитарные коридоры 4 апреля.

Также сообщали, что для помощи украинцам с эвакуацией создали телеграм-бот и сайт поддержки.

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