Вице-премьер, министр Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, как прошла работа гуманитарных коридоров, запланированных на 4 апреля.

Вице-премьер сообщила, что за сегодня эвакуированы 3376 человек. По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье приехали 2405 человек, из них из Мариуполя - 1553 человека. 805 человек - из городов Запорожской области Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.

Колонна из 7 автобусов в сопровождении представителей Международного Красного креста, ехавшая для эвакуации людей из Мариуполя, все еще заблокирована в Мангуше.

Она добавила, что из пяти населенных пунктов Луганской области (Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Горное) сегодня эвакуировали 971 человека.

Ранее мы писали, что украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила об издевательствах над военнослужащими ВСУ в российском плену. По ее словам, их морили голодом, держали на морозе, избивали, простреливали уши и не только. А Россия удерживает в плену 11 мэров украинских городов на временно оккупированных территориях.