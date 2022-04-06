Вице-премьер Ирина Верещук Украины призвала жителей подконтрольной части Донбасса эвакуироваться "пока еще есть такая возможность".

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", - заявила Верещук.

Ранее с таким призывом выступила "Укрзализныця". Со списком эвакуационных поездов на 6 апреля можно ознакомиться здесь.

Также ранее украинское командование неоднократно заявляло, что российские войска готовят полномасштабное наступление на Донбассе.

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"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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