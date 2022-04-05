В "Фельдман Экопарке", расположеном в Харьковской области, придумали, как спасти животных, которых должны были усыпить из-за невозможности эвакуировать.

Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"Вопрос с эвакуацией животных с Экопарка в Харькове решён. Прекратите мне писать в личку. Все под контролем", - написал Лысенко.

Напомним, 5 апреля бизнесмен Александр Фельдман заявил, что "Фельдман Экопарка", который находится под Харьковом, больше нет. Из-за мощного обстрела вольеры разрушены, а выживших животных, вероятно, усыпят. Времени, по его словам, на спасение животных, осталось очень мало.

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