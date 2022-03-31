Из Ясногородской страусиной фермы под Киевом эвакуируют животных. Об этом сообщает украинская зоозащитная организация UAnimals и владельцы фермы.

Эвакуация проводилась 29 и 30 марта. 29 числа удалось вывезти альпака, черепах и редких розовых пеликанов. В Ясногородке сообщили, что они работают вместе с военными и зоозащитниками.

Фото: Facebook/Сімейний екопарк Ясногородка

30 марта эвакуация продолжилась. Она должна была быть масштабной - на три машины, но из-за обстрела не удалось полноценно вывезти всех, кого хотели. Об этом пишет UAnimals.

"Нам удалось доставить три машины для эвакуации, однако из-за обстрелов волонтерам пришлось экстренно покинуть территорию фермы. Пока удалось вывезти животных, а именно: двух верблюдов, двух буйволов и ишаков, использовав один автомобиль. За другими животными мы планируем вернуться позже", - сообщили зоозащитники.

Фото: UAnimals

Ранее мы писали, что семейный экопарк "Ясногородка" почти полностью сгорел из-за активных боевых действий поблизости. Было известно о гибели большого количества животных, среди которых большинство - копытные. Всего в экопарке содержалось 212 особей. Страусов насчитывалось около 300, птичьи вольеры сгорели полностью.

Напомним, что ранее из харьковского "Фельдман Экопарка", который находится на линии огня, эвакуировали мартышек и стокилограммовых черепах.

Также мы писали, что в парке "XII месяцев" в Демидове, что под Киевом, неделю назад появился на свет детеныш зебры. Сотрудники зоопарка жеребенку дали кличку - Маленький Зе. Зоопарк находится в зоне, подконтрольной российской армии. И находится в крайне тяжёлом состоянии из-за отсутствия еды для животных и топлива для отопления.