Киевляне призывают оказать помощь животным в Парке XII Месяцев, который расположен неподалеку от Киева в поселке Демидов.

Об этом написала Ника Клубникина в Facebook.

По ее словам, семь неравнодушных людей с первого дня войны находятся рядом с тремя сотнями животных в зоопарке под Киевом. С 26 февраля из-за постоянных обстрелов в зоопарке отсутствует электричество, что обрекает на медленную и мучительную смерть теплолюбивых животных.

Автор поста в Facebook просит откликнуться всех, кто может помочь с дизельным топливом - ведь каждые 10 литров дизеля продлевают на час жизнь зоопарка.

Клубникина уточняет, что передать солярку можно только из соседних сел, поскольку путь в сторону Киева полностью заблокирован.

У кого есть возможность реально помочь - Михаил Пинчук все время на связи.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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