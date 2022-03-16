Хозяйка Степана, самого популярного кота в Instagram, перестала отвечать на комментарии и делать публикации.

Кот известен по многим рекламным роликам: с ним сотрудничал модный дом Valentino и другие западные компании.

По предварительной информации, Степан с хозяйкой уже две недели не выходят на связь. До этого они жили в Харькове, находящемся под обстрелами уже 3 недели. Последний пост в аккаунте loveyoustepan появился еще третьего марта.

"Мы живы! Люди, остановите войну! Российская армия продолжает бомбить мирное население Украины!", - указано в публикации.

Напомним, 24 ноября 2021 года в Instagram Бритни Спирс появилось фото кота Степана. На снимке животное сидит рядом с полным бокалом вина. Американская певица отметила кота Степана на фото. Пост собрал больше миллиона лайков и 10 000 комментариев.

Напомним, Международная федерация кошек (FIFe) запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках после начала войны в Украине.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.