Судьба тапиров, переживших обстрелы в харьковском экопарке Фельдмана, взволновала всю Украину. Сегодня владелец парка Александр Фельдман сообщил, что животные в безопасности.

В соцсетях он опубликовал видео, как вывозят животных на автомобиле.

"Отвечаем всем: Далма, Пинто и Долли вывезены из опасной зоны и отправлены в Полтавскую область, где для них подготовили временный дом. Огромное спасибо нашим храбрым волонтерам-спасателям, партнерам из Экопарка Ковалівка и многочисленным нашим друзьям, благодаря пожертвованиям которых мы можем эвакуировать животных. Для нас ценна каждая жизнь, и мы продолжим делать все возможное для спасения наших питомцев!", - написал владелец экопарка.

Спасенные животные - единственная семья тапиров в стране, которая дала потомство.

Ранее мы сообщали, что война добралась до зоопарка Мариуполя. В нем погибли животные, выжившие сильно напуганы.

Также мы рассказывали, что под Киевом спасли оленя с ожогами, полученными из-за обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.