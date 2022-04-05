"Фельдман Экопарка", которых находится под Харьковом, больше нет. Из-за вчерашнего мощного обстрела вольеры разрушены, а выживших животных, вероятно, усыпят.

Об этом заявил бизнесмен Александр Фельдман

"После вчерашнего массированого обстрела ракетами, самолетами, парк практически уничтожен. Разрушены вольеры, инфраструктура. Чудом остались живы тигры и львы, очень сильно пострадали их клетки. Они в любую минуту могут выйти на улицу. В тяжелом состоянии строение, где находятся медведи", - заявил он.

Времени, по его словам, на спасение животных, осталось очень мало.

"У нас времени до вечера - либо всех умертвить, либо организовать их перевозку. Никаких шансов, идей и места, куда их перенаправить - нет. Если будет найдена какая-то идея, может кого-то спасем. Может спасем маленьких ягуаров, может спасем маленьких пантер", - сказал он.

Напомним, Синегубов заявил, что в Харьковской области за минувшие сутки россияне совершили 17 обстрелов по районам Салтовки, Пятихаток, в Дергачах (экопарк Фельдмана находится в Дергачевском районе).

Также мы писали, что 24 марта из харьковского "Фельдман Экопарка" эвакуировали мартышек и стокилограммовых черепах.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского.