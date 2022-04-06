Евросоюз не хочет, чтобы Украина проиграла в войне с Россией, поэтому продолжит ее вооружать. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в ходе выступления перед депутатами на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Если все закончится разрушенной и побежденной страной с миллионами беженцев и тысячами погибших, то этого мы не хотим. Поэтому мы должны продолжить вооружать Украину", - сказал Боррель.

При этом представитель европейской дипломатии считает, что Евросоюз должен избежать прямого конфликта с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что страны Североатлантического альянса могут помочь в вооружении ВСУ за несколько недель на фоне усиления крупномасштабного наступления России на Донбассе, однако лишь в тех объемах, которые не приведут к войне стран НАТО с РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

Также мы писали о том, что в Европе раскрыли содержимое нового пакета санкций против России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.