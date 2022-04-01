Австралия отправит в Украину бронемашины Bushmaster. Также страна планирует направить в Киев гуманитарную помощь, бронежилеты и другое вооружение.

Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона сообщает CNN.

"Мы не просто отправляем наши молитвы, мы отправляем наше оружие, мы отправляем наши бронежилеты. Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры, в частности наши боеприпасы, мы отправляем нашу гуманитарную помощь, мы отправляем все это и Bushmaster", – сказал Моррисон.

При этом Моррисон не уточнил, когда будет поставка и о каком количестве бронемашин идет речь.

Машины будут отправлена военно-транспортными самолетами С-17.

Bushmaster – австралийский колесный полноприводный бронетранспортер. Создан для использования в пустынных районах, может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня. Bushmaster защищен от пуль 7,62-мм, обломков гранат, и мин.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 31 марта заявил, что Лондон и его союзники договорились направить Украине больше летального оружия, чтобы помочь защитить ее от вторжения России.

Помимо этого, правительство Испании направило уже десять самолетов с наступательным вооружением в Украину.

Напомним, война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

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