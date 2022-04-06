Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города и заявил, что необходимости в эвакуации нет. Информация об эвакуации касалась только Лозовского и Барвенковского районов Харьковской области.

"Сегодня в средствах массовой информации прошло, что Харьковская область готовится к эвакуации. Хочу разъяснить: это касается Лозовского и Барвенковского районов Харьковской области, где наши военные ожидают обострения военной ситуации. Я говорил это вчера, повторю и сегодня: Харьков - хорошо вооруженный и готовый к обороне город. Необходимости проведения централизованной эвакуации из Харькова не видят ни военно-гражданская администрация, ни военные, ни я", - сказал Терехов в видеообращении.

Он добавил, что город продолжают обстреливать с земли и воздуха, поэтому каждый житель имеет право решать, уезжать ему или оставаться.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепропетровской области впервые заговорили об эвакуации. В первую очередь в регионе планируют эвакуировать переселенцев, временно проживающих в районах, граничащих с Донецкой областью.

Также мы писали, что продолжится эвакуация жителей Запорожской области и Донбасса.