В сети появилось видео эвакуации львов, тигров и медведей из разрушенного обстрелами харьковского экопарка Фельдмана. Его обитателей везут в разные города Украины, хотя первоначально их собирались усыпить из-за невозможности эвакуировать.

Напомним, 5 апреля бизнесмен Александр Фельдман заявил, что "Фельдман Экопарка", который находится под Харьковом, больше нет. Из-за мощного обстрела вольеры разрушены, а выживших животных, вероятно, усыпят. Времени, по его словам, на спасение животных, осталось очень мало.

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте, санкциях и сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.