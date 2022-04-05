В городе Боровая под Харьковом отменили эвакуацию после обострения на фронте
Эвакуацию из поселка Боровая, что в Харьковской области, отменили. Эвакуация на вокзал в Краматорск, откуда люди смогут уехать в более безопасные районы, была запланирована на завтра, 6 апреля. Но из-за обострения военной ситуации ее отменили.
Об этом сообщает на Facebook Боровский поселковый голова Александр Тертышный.
"В связи с обострением ситуации по запланированному маршруту движения эвакуационных автобусов завтра, 06.04.2022 года, эвакуация из Боровской громады в эвакуационные поезда в г. Краматорск отменяется", - говорится в сообщении.
О возможности безопасного выезда эвакуационных автобусов сообщат дополнительно.
Поселковый голова подчеркнул, что решение об эвакуации граждане принимают самостоятельно и добровольно, осуществляется она исключительно по желанию. Но из-за активных боевых действий на территории Изюмского района в непосредственной близости к Боровской громаде в поселковый совет обращаются граждане с просьбой помочь им выехать за пределы Изюмского района.
Скриншот: Facebook /Борівська селищна рада
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