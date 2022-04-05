Российские офисы компаний Danone и Ашан опровергли свой уход с российского рынка.

Danone в комментарии РИА Новости заявил, что не планирует останавливать деятельность в России и уходить с рынка.

"Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем", - сообщили в компании.

"Такого рода сообщения могут заслуживать уважения и доверия только в случаях, когда источником является сама компания. Компания Danone не делала таких заявлений", - добавили в пресс-службе.

Российский "Ашан" также сообщает, что сообщения об остановке поставок в РФ не соответствуют действительности, он работает в обычном режиме.

"Данная статья не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. "Ашан Ритейл Россия" продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте Danonе сообщала, что решила приостановить все инвестиционные проекты в России, но продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.

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