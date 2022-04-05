Французская сеть супермаркетов "Ашан" прекратила инвестиции и поставки в РФ. По имеющимся данным еще одна французская компания, Danone, сейчас ищет способы выхода с российского рынка.

Об этом сообщают пресс-служба украинского офиса "Ашан" и источники в компании Danone.

"Мы наконец-то добились от главного офиса, чтобы компания прекратила инвестиции и поставки в РФ. Это только первый шаг, но мы настроены бороться дальше. Победа будет за нами! С первых дней войны компания Ашан Украина осудила вооруженную агрессию России. Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем - главный офис принял решение: свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ", - указано в сообщении компании.

По словам представителей "Ашана", это еще не означает, что магазины прекратят работу или значительно сократят весь ассортимент товаров. Однако при этом не будут открываться новые магазины, не будут ремонтироваться существующие торговые помещения, а также приостанавливается поддержка IT-технологий и проектов, связанных с "Ашаном".

Также отныне в России не будет обновляться ключевое программное обеспечение вроде кассового, логистического и коммерческого. Один из самых важных пунктов - прекращение поставок зарубежных товаров, которые составляют около 90% всего ассортимента одежды, обуви, товаров для дома и текстиля.

"Что мы будем иметь в результате? Магазины в России уже сейчас убыточны. Вышеуказанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплате налогов и высокой вероятности банкротства. А мы в Украине продолжим строить и восстанавливать экономику, оказывать поддержку и помощь украинцам!", - добавили представители компании "Ашан".

Кроме того, источник Reuters, знакомый с ситуацией, рассказал, что французская пищевая корпорация Danone сейчас пытается найти способ выйти с российского рынка. Обсуждение этого вопроса началось после публикации кадров с места убийства мирных жителей в Буче.

"Danone рассматривает возможность ухода из России", - сказал источник, отметив, что компания хотела избежать потери активов или создания проблем для местного персонала, а также не лишать население РФ продуктов питания в случае ухода с рынка. Окончательное решение еще не принято.

Чуть позже РИА Новости сообщили, что и в комментарии российский офис Danon не подтвердил эту информацию.

Напомним, 15 марта французские компании "Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон", "Тотал Энерджис" заявили, что не уйдут с российского рынка, несмотря на санкции в отношении Москвы. 27 марта представители "Ашана" повторили свою позицию.

Как сообщала "Страна", 5 марта правительство Франции посоветовало своим компаниям "не спешить с уходом из России". Известно, что французский лидер Эммануэль Макрон провел заседание с руководителями 15 крупнейших компаний, ни одна из которых не порвала связи с Москвой.

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