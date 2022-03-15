Французские компании не уйдут с российского рынка, несмотря на санкции в отношении Москвы.

Об этом сообщил глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье в эфире телеканала BFM TV.

"Я считаю, что наша ответственность как работодателя состоит в том, чтобы не закрываться. Во французских компаниях работает 160 тысяч человек. И наша обязанность как работодателя - сначала выплатить зарплату", - заявил Жоффруа Ру де Безье.

Речь идет, в первую очередь, о таких крупных компаниях как "Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон", "Тотал Энерджис". При этом решение о выходе из российского сегмента рынка руководство каждого предприятия принимает самостоятельно.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал крупные западные компании, которые до сих пор не ушли из России, сделать это.

15 марта 2022 года идет двадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Сегодня продолжается четвертый раунд переговоров Украины и России. К чему там идет дело — в публикации "Сесть за стол с Путиным".

Какими трагическими событиями запомнился день вчерашний — в материале "Мощный обстрел Донецка, удары по Киеву и угроза Кривому Рогу".

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что означает для прав украинцев военное положение, которое действует сейчас.