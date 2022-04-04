Компания Wargaming, разработчик World of Tanks и других популярных игр, объявила об уходе из России и Беларуси. Хотя компания и была создана в Беларуси.

Об этом они сообщили в Facebook.

"С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Беларуси под местное управление Lesta Studio, которая больше не аффилирована с Wargaming. Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", - сообщили в компании.

Также Wargaming начала процесс закрытия своей студии в Минске.

Компания обещает выходное пособие своим сотрудникам, которые пострадают в результате этого решения.

Какое-то время продукты Wargaming еще будут доступны в России и Беларуси, пока происходит переход на новый менеджмент.

Напомним, что на днях США ввели санкции против 120 компаний из России и Беларуси.

А ушедшим из РФ иностранным компаниям российские власти пригрозили банкротством.