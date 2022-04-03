Российские компании нашли способ обходить ограничения на поставки нефти, которые были введены рядом стран после начала вторжения в Украину. Об этом пишет CNN.

Российские танкеры, перевозящие сырую нефть и нефтепродукты, все чаще исчезают из систем слежения. Так называемая "темная активность", когда транспондеры судов отключаются на несколько часов, в прошлом рассматривалась официальными лицами США как морская практика, которая часто используется для уклонения от санкций. Подобная активность среди связанных с Россией танкеров с сырой нефтью выросла на 600% по сравнению до начала войны, сообщила CNN прогностическая разведывательная компания Windward.

Аналогичные тенденции проявляются и в отношении других нефтепродуктов.

Подобное поведение наблюдалось в прошлом десятилетии, когда Соединенные Штаты ввели санкции против Венесуэлы и Ирана, сделав незаконными покупку нефти у этих стран. «Россия следует венесуэльскому и иранскому сценарию с небольшими отклонениями», — сказал Энди Липоу, президент консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates. Нюанс, однако, в том, что, в отличие от Венесуэлы и Ирана, Запад не ввел санкции непосредственно против российской нефти.

Да, Белый дом запретил ее ввоз в США. Но это не запрещает другим странам покупать российскую нефть. Тем более, что сейчас она на 30 долларов дешевле, чем нефть марки Brent.

По оценкам исследовательской компании Rystad Energy, за пять недель с начала войны исчезло от 1,2 до 4,5 млн баррелей в день экспорта сырой нефти из России.

Аналитики говорят, что есть свидетельства того, что нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии, двух крупнейших в мире потребителях нефти и странах с самой быстрорастущей экономикой, тайно покупают российскую энергию. Тран сказал, что торговые дома могут покупать российскую нефть и размещать бочки на складах, в том числе в «плавучих хранилищах» на танкерах, которые остаются в море.

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