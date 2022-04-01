Интернет-магазин и маркетплейс Rozetka увольняет большинство сотрудников из-за последствий войны.

Основатель интернет-магазина Владислав Чечеткин написал письмо своим сотрудникам с сообщением об этом, пишет DOU.

Чечеткин рассказал, что ежемесячный оборот компании упал в 170 раз - с 4 млрд гривен до 23 млн грн за три недели.

По его словам, с начала войны компания полностью потеряла 25 магазинов, они уничтожены и разграблены. Склады вокруг Киева заблокированы.

Кроме того, люди фактически перестали покупать продукцию, но взялись оформлять возврат товара.

Чечеткин уверяет, что попытается снова запустить бизнес – во Львове, на складе в пятьдесят раз меньше.

Ранее в Киевской школе экономики со ссылкой на результаты исследования компании Gradus Research сообщили, что война причинила ущерб - замедлила, уменьшила или остановила - 86% украинских компаний. Согласно исследованию, 33% украинского бизнеса приостановлено в ожидании лучших времен, 20% - почти не работает, еще 28% - работает частично.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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